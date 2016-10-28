Брюссель, 28 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс настроен на конструктивные отношения с Москвой: никакого стремления к холодной войне нет, передаёт ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО стремится к более конструктивным и основанным на сотрудничестве отношениям», — сказал Столтенберг. При этом, по его мнению, Москва запугивает страны Европейского союза, используя ядерную риторику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что ВКС России могут быть задействованы «для усиления потенциала российских сил, участвующих в боевой операции по всей Сирии, а также для проведения ещё большего числа авиаударов по Алеппо». В ответ на это директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал заявление Столтенберга нелепым.

27 октября, Европарламент (ЕП) заявил, что позиция России и дислокация в Калининграде ракет «Искандер», способных нести ядерной оружие, вызывает беспокойство.

ЕП беспокоится по поводу «увеличившихся ядерных угроз, возникающих из-за позиции России», по поводу ухудшающихся отношений Москвы и НАТО, возможных нарушений договора о ядерных силах средней дальности и «заявлений, свидетельствующих об увеличивавшемся стремлении использовать ядерное оружие».