Циндао, Китай, 28 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Бавария» и представители совместного немецко-китайского промышленного парка, расположенного в Циндао, подписали соглашение об открытии футбольной академии ФК «Бавария» в Китае.

dokaball.com Футбол

Как отмечают местные СМИ, открытие футбольной академии придаст значительный импульс в процессе популяризации футбола в КНР. Согласно достигнутым договоренностям, в Циндао будет построен спортивный комплекс, включающий в себя несколько футбольных полей, а также крытые спортзалы, пишет «Наньцзао жибао».

В соответствии с соглашением, ФК «Бавария» направит в Китай квалифицированных тренеров, спортивных врачей и инструкторов, которые займутся подготовкой молодых спортсменов.

«Футбол является важной частью немецкой культуры. Партнерство КНР и Германии по вопросам развития спорта, в частности футбола, демонстрирует положительную динамику в отношениях Берлина и Пекина», — сообщил глава китайско-немецкого экопарка Ван До.

Руководство ФК «Бавария» подчеркнуло, что немецкая Бундеслига всегда готова открыть двери для талантливых игроков из КНР. Первые тренировки на новой площадке пройдут уже в начале 2017 г.