Apple представила новый Macbook Pro с сенсорной панелью Touch Bar
Купертино, США, 28 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В калифорнийском Купертино (США) состоялась презентация нового ноутбука от Apple. Особенностью Macbook Pro, доступного в версиях с 13-ти и 15-дюймовыми дисплеями, стала сенсорная панель Touch Bar, размещенная над клавиатурой, сообщает 28 октября The Guardian.
Сенсорная панель пришла на смену мультифункциональным клавишам F. Она подстраивается под те программы, которыми владелец ноутбука пользуется чаще всего. Кроме того, функция Touch ID позволит мгновенно входить в учетные записи и делать покупки с помощью Apple Pay.
Жители России смогут приобрести новинку через официальный сайт Apple. Стоимость новинки, в зависимости от ширины экрана, составит от 145 и от 190 тыс. рублей, сообщает «Мир 24».