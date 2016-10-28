Купертино, США, 28 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В калифорнийском Купертино (США) состоялась презентация нового ноутбука от Apple. Особенностью Macbook Pro, доступного в версиях с 13-ти и 15-дюймовыми дисплеями, стала сенсорная панель Touch Bar, размещенная над клавиатурой, сообщает 28 октября The Guardian.

tech-touch.ru Macbook pro

Сенсорная панель пришла на смену мультифункциональным клавишам F. Она подстраивается под те программы, которыми владелец ноутбука пользуется чаще всего. Кроме того, функция Touch ID позволит мгновенно входить в учетные записи и делать покупки с помощью Apple Pay.

Жители России смогут приобрести новинку через официальный сайт Apple. Стоимость новинки, в зависимости от ширины экрана, составит от 145 и от 190 тыс. рублей, сообщает «Мир 24».