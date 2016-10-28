Красногорск, 28 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В начале 2017 года Мособлдума может принять закон о предоставлении многодетным семьям денежной выплаты вместо земельного участка для жилого строительства, а также внести ряд других изменений в сферу поддержки многодетных семей региона, сообщает пресс-служба областного парламента. Тем временем, как корреспонденту ИА REGNUM пояснила президент Ассоциации многодетных семей Московской области Елена Фоминых, инициатива по денежной альтернативе земельным участкам — долгожданна для многодетных семей, однако обладает рядом важных нюансов.

Klemenchukov Деньги

«У нас сейчас многодетные семьи делятся на три категории в земельном вопросе. Первые — стоят в очереди на получение земельного участка, вторые — уже получили землю и ждут оснащения этих участков коммуникациями и третьи — не нуждаются в земле и не встали в очередь. Мы выявили три момента, которые оптимизировали бы действующий механизм предоставления земельных участков. Они должны распространяться на все категории многодетных семей. У всех должна быть возможность альтернативы, а не только для тех, кто стоит в очереди и на улучшение жилищных условий и на получение земли, что может быть. Сейчас мы можем только догадываться как это развернется для многодетных семей», — пояснила Фоминых.

Она также отметила, что основными изменениями в области социальной поддержки многодетных родителей должна стать помощь в финансировании работ на земельных участках, жилищно-земельный сертификат и разработанные стандарты качества предоставляемой земли.

«Первое — должна быть разработана целевая программа финансирования или софинансирования оснащения участков для многодетных инженерными коммуникациями. Сейчас за это полностью отвечает муниципальное образование. Зачастую приоритеты их бюджетов не могут быть расставлены в сторону такого финансирования. Мы предлагаем, чтобы помогал регион. Второе — жилищно-земельный сертификат. Людям нужна альтернатива. Многие многодетные семьи не нуждаются в земельном участке, а собираются его взять и продать, чтобы улучшить свои условия. А сертификат денежный дал бы им возможность вложиться либо в квадратные метры, либо в землю в том муниципальном образовании, где им это нужно. Третье — необходимы стандарты качества земельных участков, которые сейчас не прописаны. Людям зачастую дают землю в лесах, на болотах и так далее», — заключила Фомина.

Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба Мособлдумы, помимо основных форм улучшения жилищных условий, в области предлагается внести возможность расширения границ получения участков на близлежащие регионы, а также увеличить основания для снятия многодетной семьи с учёта на получение участка в случае неоднократного отказа.

Председатель комитет Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отметил, что в других регионах уже действует подобная практика, когда вместо выделения участка многодетным семьям оказывается иная поддержка.

«Так, например, в Санкт-Петербурге не выдают земли и не покупают их в других регионах, а применяют другие меры социальной поддержки. Там выдаётся земельный сертификат на сумму 300 тысяч рублей, которым семья может воспользоваться именно для улучшения своих жилищных условий, это можно складывать с материнским капиталом. В Московской области также нужно над этим поработать», — заявил депутат, подчеркнув, что работа над изменениями в законе будет продолжена и законопроект может быть внесен в Мособлдуму в начале следующего года.

Отметим, что в Подмосковье насчитывается порядка 50 тысяч многодетных семей. При этом их число ежегодно увеличивается, что приводит к росту очереди на получение земли. На учете на получение участка сегодня стоят 11,2 тысяч семей.