Ставрополь, 28 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум.



George Hodan Суд

В Ставропольском крае депутат сельсовета и его подельник осуждены за исполнение заказных убийств руководителей агропредприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Убийства были совершены еще в 2013 году в Нефтекумском районе Ставрополья. В результате подрывов взрывных устройств погибли главы СПК «Возрождение» и СПК «Восток», который являлся депутатом Совета Нефтекумского района, помешавшие неизвестному криминальному авторитету в период рейдерских захватов ставропольских агропредприятий.

Следствие пока не выяснило заказчика убийств. Однако известно, что к депутату Махмуд-Мектебского поселения Нефтекумского района Магомеду Сулейбанову в 2012 году обратился его знакомый с криминальным предложением «убрать» мешающих ему глав сельхозпредприятий. За это он предложил более 2 млн рублей.

Сулейбанову также мешали заказанные аграрии, поскольку они препятствовали в получении его родственниками животноводческих точек на территории аула Махмуд-Мектеб для ведения собственного хозяйства.

Сулейбанов передал просьбу своему родственнику Запиру Ибрагимову, уроженцу Дагестана, проживающему на Ставрополье, который затем купил два взрывных устройства, затратив на них 1 млн рублей. Установил взрывные устройства на автомобили аграриев Запир Омаров, который сейчас находится в розыске.

В суде исполнители преступлений признаны виновными в убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Сулейбанову назначено 20 лет строгого режима, Ибрагимов получил 22 года тюрьмы.

Следствие продолжает поиски заказчика и исполнителя Омарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2013 года глава СПК «Возрождение» Шандиев умер в больнице после подрыва в автомобиле «Ford Focus», на котором он отъезжал от своего дома.

30 ноября 2013 года также в больнице скончался депутат Совета Нефтекумского района, ранее являвшийся председателем СПК «Восток». Он подорвался на автомобиле «Шевроле Нива», когда собирался отъезжать от здания администрации Нефтекумского района.