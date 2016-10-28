Калининград, 28 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Запрет Мальты на дозаправку российских военных кораблей в Средиземном море ещё раз доказывает, что России нужна современная военно-морская база в Сирии. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде-Калининград» высказал бывший командующий Балтийским флотом Владимир Егоров.

kaliningrad.wie.su Адмирал Владимир Егоров

Напомним, накануне министр иностранных дел островного государства Джордж Велла заявил, что «Республика Мальта не позволит ни одному российскому судну совершить дозаправку на своей территории». В настоящее время в Средиземноморье находится группа кораблей ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

«Отказ Мальты никак не отразится на выполнении поставленной задачи, — сообщил адмирал Егоров. — Автономность российских кораблей позволяет решать любые задачи в любых районах Мирового океана. Мы всегда так их решали и будем решать».

По его словам, в ВМФ России «отработана схема пополнения запасов воды, топлива, продовольствия без опоры и расчёта на портовые услуги государств Средиземноморского бассейна».

«Но это мальтийское решение еще раз доказывает, что нам нужна современная военно-морская база в Сирии, потому что мы там сможем проводить обслуживание кораблей и там заправляться, если это требуется, — подчеркнул экс-командующий Балтфлотом. — Для увеличения автономности плавания нам необходимы свои базы, чтобы не зависеть от позиции других стран».

ИА REGNUM напоминает, что российская авианосная группа вышла в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря в середине октября. Поход военных судов призван обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах Мирового океана.