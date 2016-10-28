Краснодар, 28 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Аграрии Краснодарского края установили рекорд по сбору урожая риса — впервые в истории в закрома удалось отправить 1 миллион 26,5 тысяч тонн этой зерновой культуры. О том, что помогло земледельцам выйти на такой уровень, накануне журналистам рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

dsh.krasnodar.ru Рис

Как отметил глава региона, колоссальную поддержку оказала федеральная власть. Край получил в собственность более 10 тысяч гектаров рисовых систем в Темрюкском районе, которые не использовались по назначению около 12 лет. Также немаловажная роль отводится мерам господдержки, использованию высококачественных семян отечественной селекции и желанию самих рисоводов добиться результата.

Собранный рис, по словам Кондратьева, будет направлен на отечественный рынок. Это позволит серьезно снизить долю импортной крупы на прилавках российских магазинов и обеспечит жителей страны качественным продуктом. Останавливаться на достигнутом край не планирует. Для того чтобы улучшить показатели урожая, на Кубани будут расширять посевные площади, контролировать вопросы с мелиорацией и севооборотом.

Так, в 2017 году на Кубани планируется ввести дополнительно порядка 1,5 тысяч га рисовых систем. На сегодня в крае сосредоточено более 60% всех рисовых площадей в России. По итогам прошлого года почти 40% культуры было произведено крупнейшими предприятиями Кубани. А три новых кубанских сорта риса сегодня занесены в Госреестр и используются всеми рисосеющими регионами России. Это длиннозерные сорта риса, которые дают хороший урожай и отличное качество.

Напомним, в крае завершилась уборка риса. Валовый сбор культуры в хозяйствах региона составил 1 млн 26,5 тыс. тонн, что на 81,5 тыс. тонн больше по сравнению с 2015 годом.

Добавим, что сегодня, 28 октября, в выставочном комплексе Атамань проходит краевой фестиваль, посвященный успехам кубанских рисоводов. Праздник начался с концерта с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей у хаты «Станичное правление». Песни и музыка здесь будут звучать до вечера. В «Амфитеатре» торжественно наградят победителей — рисоводов Кубани. Гости Атамани познакомятся с традиционными кубанскими обрядами с использованием риса. На подворьях казачьей станицы весь день будут продолжаться выступления самодеятельных коллективов, экскурсии, игровые программы, дегустация блюд из риса.

Выставку-ярмарку изделий народных художественных промыслов и ремесел можно посетить на площади «Станичный майдан». Для желающих научиться своими руками создавать традиционные предметы казачьего быта проведут мастер-классы.