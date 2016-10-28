Москва, 28 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В ситуации, когда власти не могут найти средств на полноценную индексацию пенсий, непонятно, откуда возьмутся деньги на выплату пособий на бедность работающим гражданам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 октября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя предложение первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко ввести пособие на бедность.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«То, что, у нас с каждым днем все больше и больше бедных людей становится — это факт, и, к сожалению, это все следствие государственной политики. Я не исключаю, что это заявление сделано на фоне информации о введении так называемого налога на тунеядство: чтобы как-то немножко сбалансировать, решили в противовес озвучить вроде как социально ориентированное предложение», — сказал он.

Нилов напомнил, что у властей уже существуют обязательства по выплатам аналогов пособия по бедности — социальных пенсий, которые получает «любой пенсионер, который, если не наработал на страховую пенсию, то получает социальную пенсию». «Социальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, который установлен в соответствующем субъекте РФ. Если возвращаться к предложениям о выплате пособий, встает вопрос, где Минфин будет брать эти деньги, когда даже на полноценную индексацию пенсий их не могут найти», — отметил депутат.

Нилов особо отметил тот момент, что Нестеренко предлагает выплачивать пособия по бедности семьям с детьми и одним работающим родителем, то есть второй родитель может оказаться обязанным платить налог на тунеядство в случае его введения. «Получится так — что с одной стороны они будут платить какое-то пособие, а второй рукой в два раза больше забирать взносы за пользование социальными услугами», — предположил парламентарий.

В то же время, по мнению Нилова, такие предложения со стороны правительства играют позитивную роль. «Это свидетельствует о том, что в правительстве понимают, что у нас бедных очень много, они понимают уровень заработных плат и понимают, что работающие люди все равно бедные, насколько трудно жить гражданам в связи с увеличением налогов и сборов. Это, скорее, попытка дать позитивный противовес, смягчить тот негатив, от предложения про сбор 20 тыс. рублей для неработающих, которое выглядело просто возмутительно», — резюмировал он.

Читайте также: Минфин РФ не исключает введение в России пособия по бедности

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко высказалась за введение в России пособия по бедности, которое могло бы выплачиваться преимущественно семьям с детьми и одним работающим родителем. Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин выступил с инициативой введения сбора для неработающих граждан в размере 20 тыс. рублей.