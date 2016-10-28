Калуга, 28 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории Калужской области, при этом большая часть объектов размещения отходов создавалась в 1980—1990 годах, их проектная вместимость практически исчерпана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил прокурор области Александр Гулягин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

По его мнению, вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. С учетом особой актуальности охраны окружающей среды вопросы соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления находятся под особо пристальным вниманием прокуроров.

Так, неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами. Размещаемые, как правило, в оврагах несанкционированные свалки имеют прямую связь с водоемами, загрязняют атмосферный воздух, почву.

К примеру, в 2016 году в Калужской области прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок отходов, в связи с чем в суды направлены исковые заявления об обязании органов местного самоуправления их ликвидировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник отдела благоустройства и обращения с отходами министерства строительства и ЖКХ Калужской области Марина Ермилова считает, что повода для беспокойства нет, но она признала, что есть проблемы, которые требуют срочного вмешательства.

«Есть полигоны в области, которые уже сейчас нужно заканчивать рекультивировать. И мы решаем эти вопросы по мере поступления. Сначала — первоочередные», — заявила Ермилова.

Действительно, в настоящее время отдел Ермиловой составляет так называемый реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эти данные будут переданы в Москву, где их включат в общероссийский каталог. И на их основе можно будет разобраться, что требует финансирования в первую очередь. По мнению Ермиловой, к примеру, в Обнинске ситуация с утилизацией ТКО (твердых коммунальных отходов) не такая критическая. На обнинском полигоне могут установить мусоросортировочные станции или построить завод глубокой сортировки мусора. «Впрочем, в ближайшие два года его не построят. Найти несколько миллиардов рублей непросто», — пояснила Ермилова.

Следует отметить, что в соседнем Малоярославецком районе эта проблема с утилизацией мусора накалена до предела. «Мусорный полигон в Малоярославецком районе, строительство которого должно скоро начаться, в течение трех лет отравит воду в местной реке», — уверен доцент Геологического факультета МГУ Михаил Орлов. Такую оценку он дал, изучив представленные ему документы. По его мнению, геодезическая разведка на месте будущей свалки проведена поверхностно и нарушает необходимые требования. Доцент МГУ безоговорочно поддержал мнение жителей окрестных деревень о том, что полигон ТБО загрязнит не только реку, но и подземные воды, которые являются для Калуги источником питьевой воды.

Однако худшая ситуация с ТКО складывается в Калуге и в Дзержинском районах, где мусора собирается больше всего. С учетом того, что основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень, до 1 января 2017 года областным властям предстоит разработать территориальную схему обращения с отходами, утвердить проект соответствующей региональной программы и нормативы образования ТКО с делением по муниципалитетам. До конца 2016 года необходимо определить областного оператора по обращению с ТКО, который будет заключать договора с операторами ТКО на местах.

«Мы обязаны выполнить требования Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и организовать соответствующую работу на областном уровне. Здесь крайне важно четко опираться на этот закон и на мнение специалистов, в том числе рабочих групп и общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Только они могут дать обоснованное экспертное заключение и сказать, где полигоны ТКО могут размещаться, а где нет. Самое главное — не ухудшать условия проживания населения», — считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Ранее жители поселка Детчино и других муниципальных образований области собрали около двух тысяч подписей под обращением к президенту РФ, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия.