Проблема с утилизацией мусора в Калужской области накалена до предела
Калуга, 28 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории Калужской области, при этом большая часть объектов размещения отходов создавалась в 1980—1990 годах, их проектная вместимость практически исчерпана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил прокурор области Александр Гулягин.
По его мнению, вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. С учетом особой актуальности охраны окружающей среды вопросы соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления находятся под особо пристальным вниманием прокуроров.
Так, неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами. Размещаемые, как правило, в оврагах несанкционированные свалки имеют прямую связь с водоемами, загрязняют атмосферный воздух, почву.
К примеру, в 2016 году в Калужской области прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок отходов, в связи с чем в суды направлены исковые заявления об обязании органов местного самоуправления их ликвидировать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник отдела благоустройства и обращения с отходами министерства строительства и ЖКХ Калужской области Марина Ермилова считает, что повода для беспокойства нет, но она признала, что есть проблемы, которые требуют срочного вмешательства.
«Есть полигоны в области, которые уже сейчас нужно заканчивать рекультивировать. И мы решаем эти вопросы по мере поступления. Сначала — первоочередные», — заявила Ермилова.
Действительно, в настоящее время отдел Ермиловой составляет так называемый реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эти данные будут переданы в Москву, где их включат в общероссийский каталог. И на их основе можно будет разобраться, что требует финансирования в первую очередь. По мнению Ермиловой, к примеру, в Обнинске ситуация с утилизацией ТКО (твердых коммунальных отходов) не такая критическая. На обнинском полигоне могут установить мусоросортировочные станции или построить завод глубокой сортировки мусора. «Впрочем, в ближайшие два года его не построят. Найти несколько миллиардов рублей непросто», — пояснила Ермилова.
Следует отметить, что в соседнем Малоярославецком районе эта проблема с утилизацией мусора накалена до предела. «Мусорный полигон в Малоярославецком районе, строительство которого должно скоро начаться, в течение трех лет отравит воду в местной реке», — уверен доцент Геологического факультета МГУ Михаил Орлов. Такую оценку он дал, изучив представленные ему документы. По его мнению, геодезическая разведка на месте будущей свалки проведена поверхностно и нарушает необходимые требования. Доцент МГУ безоговорочно поддержал мнение жителей окрестных деревень о том, что полигон ТБО загрязнит не только реку, но и подземные воды, которые являются для Калуги источником питьевой воды.
Однако худшая ситуация с ТКО складывается в Калуге и в Дзержинском районах, где мусора собирается больше всего. С учетом того, что основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень, до 1 января 2017 года областным властям предстоит разработать территориальную схему обращения с отходами, утвердить проект соответствующей региональной программы и нормативы образования ТКО с делением по муниципалитетам. До конца 2016 года необходимо определить областного оператора по обращению с ТКО, который будет заключать договора с операторами ТКО на местах.
«Мы обязаны выполнить требования Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и организовать соответствующую работу на областном уровне. Здесь крайне важно четко опираться на этот закон и на мнение специалистов, в том числе рабочих групп и общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Только они могут дать обоснованное экспертное заключение и сказать, где полигоны ТКО могут размещаться, а где нет. Самое главное — не ухудшать условия проживания населения», — считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Ранее жители поселка Детчино и других муниципальных образований области собрали около двух тысяч подписей под обращением к президенту РФ, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия.