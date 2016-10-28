Ростов-на-Дону, 28 октября, 2016, 10:30 — ИА Регнум.

В Ростовской области поисковики продолжают совершать полевые экспедиции в рамках Вахты памяти. Прошло уже более 70 лет со дня Великой Победы советских солдат над гитлеровцами, но земля все еще таит в себе опасные сюрпризы. Их находят не только поисковые отряды, но и жители населенных пунктов. Так, несколько десятков боеприпасов обнаружено в Тацинском и Куйбышевском районах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 28 октября.

vk.com/mius_front Снаряды

16 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Тацинском районе, уже разминировали саперы военной части Каменска-Шахтинского. Взрывотехникам еще предстоит обезвредить 20 артиллерийских снарядов, найденных в двух километрах от хутора Новобахмутский Куйбышевского района.

В октябре неподалеку от хутора Грузинов Морозовского района были найдены 20 артиллерийских снарядов, в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах — более сотни боеприпасов.

Напомним, в Ростовской области взрывотехники обезвредили уже более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны.

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Отметим, что каждые выходные поисковики отряда «Миус-фронт» выезжают на места, где в 40-е проходили кровопролитные сражения с фашистами. Активисты объединения в предстоящие дни будут искать без вести пропавших солдат на второй линии немецкой обороны.