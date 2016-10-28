Владикавказ, 28 октября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Продолжается ли отток русского населения из Северной Осетии? Если да, то почему люди уезжают в другие регионы? Что удалось сделать для решения этой проблемы Северо-Осетинской республиканской общественной организации «Русь»? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА REGNUM ответил 28 октября председатель общества «Русь» заместитель министра по вопросам национальных отношений РСО-Алания Владимир Писаренко.

Из личного архива Владимира Писаренко Владимир Писаренко

Миграционные процессы невозможно остановить. В них участвуют не только русские, но и представители иных национальностей. Одни приезжают к нам, а другие, наоборот, покидают республику. Проблема оттока русских актуальна у нас особенно в Моздокском районе. Там жизнь людей не налажена в той мере, в которой она должна быть сегодня. Муниципальное образование, второе по численности населения в регионе, как бы оторвано от остальной части Северной Осетии, хотя в советское время район считался житницей республики и был основным поставщиком продукции сельского хозяйства. Прежние власти РСО-Алания недостаточное внимание уделяли моздокчанам, социально-бытовым проблемам людей.

В результате безработицы и в силу других причин коренные жители стали продавать свои дома и переселяться в другие регионы страны. Моздокский район и город Моздок издавна являются многонациональными, граничат с Ингушетией, Ставропольским краем, Кабардино-Балкарией и Чечней. Казаки, осетины, кумыки и представители других народов живут в мире и согласии. Новое руководство региона и новый глава РСО-Алания Вячеслав Битаров серьезно взялись за развитие важного для республики района. Разрабатывается специальная социально-экономическая программа на 2017 год, которая призвана решить в ходе ее реализации многие вопросы.

В правительстве республики теперь есть и вице-премьер по Моздокскому району. Должность эту занял моздокчанин, бывший руководитель районного собрания представителей и опытный организатор производства Анатолий Поляков. Наша организация «Русь» будет способствовать тому, чтобы русские не уезжали и оставались жить в селах и станицах Моздокского района. Есть уверенность в том, что люди и на этой части Северной Осетии преодолеют все трудности.

ИА REGNUM : Достаточно ли представлены сегодня в органах власти республики русские?

По этому вопросу я беседовал с главой республики Вячеславом Битаровым. Мы пришли к тому, что при назначении того или иного человека на любую чиновничью должность в первую очередь необходимо учитывать не национальность, а профессионализм, его деловые качества и способности. С этим я полностью согласен. В то же время не сторонник того, чтобы на ответственные посты назначались родственники или друзья. По численности населения русские в РСО-Алания занимают второе место. Следовательно, представлены в структурах власти.

ИА REGNUM : Полтора года назад в Северо-Осетинской республиканской общественной организации «Русь» сменилось руководство. Что удалось сделать за это время и какие задачи стоят перед структурой?

Скажу, что указанный период времени был непростым для жителей нашей республики. Произошла смена исполнительной власти, парламентом был избран новый глава региона, происходили другие важные события, и мы во многих из них участвовали. Кроме того, внесли необходимые изменения в устав организации. Отмечу, что теперь мы официально называемся Северо-Осетинская общественная организация «Русское национально-культурное общество «Русь». Обновили состав совета общества, в него вошли молодые люди с активной жизненной позицией.

Решили создать в районах республики свои отделения. Например, до конца 2016 года планируем провести собрание в Ардонском районе и организовать там свое представительство. Поясню, что соответствующая работа нами проводится и в городе Беслане. В Моздокском районе мы уже представлены, нас там хорошо знают. Большое отделение будет в городе Владикавказе. По этому вопросу уже состоялась встреча с главой администрации столицы республики Борисом Албеговым. Мэр, конечно же, поддержал нашу идею и, более того, со своей стороны выразил готовность к сотрудничеству. Взаимодействуем с казачьими обществами в вопросах патриотического воспитания молодежи. Важным направлением в нашей деятельности, естественно, будет работа с подрастающим поколением. Надо признать, что ранее «Русь» не так активно привлекала в свои ряды молодых, инициативных людей.

В обществе «Русь» формируется кадровый резерв, мы серьезно готовимся к предстоящим в 2017 году выборам парламента республики. Будем вести переговоры со всеми региональными отделениями политических партий, чтобы в их списках кандидатов оказались и наши представители. Хочу сказать, что мы не политизированы и не поддерживаем конкретно какую-то партию. Впереди у нас встреча с главой Северной Осетии, ознакомим руководителя республики с нашими дальнейшими планами. Подготовлены вопросы, которые обсудим в ходе этой встречи.