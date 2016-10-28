Москва, 28 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. «Если у нас будет эта объективная картина, то, я думаю, будет проще попытаться найти путь вперед», — передает ТАСС слова постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как отметили в МИД РФ, в отчете «наглядно демонстрируются результаты проведенной Россией работы, направленной на мирное урегулирование в САР и борьбу с международным терроризмом». Сам документ выполнен в виде таблицы, организованной по разделам «Совместное заявление России и США о прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 г.» и «Договоренности России и США от 9 сентября 2016 года».

В документе зафиксированы конкретные пункты соглашений и их применение на практике. Так, «взаимодействие между РФ и США в борьбе с «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ (организации запрещены в РФ) не началось, что способствует удержанию террористами значительных территорий, а также введению наступательных действий против правительственных войск».

Другой момент касается приостановки создания Совместного исполнительного центра России и США (СИЦ). Как отмечается в отчете, «российские специалисты прибыли для работы в СИЦ, но к работе не приступили в связи с отказом представителей США».

Еще один пример: если сирийские правительственный войска 15 и 16 сентября начинали отвод подразделений от дороги Кастелло, то США и коалиция аналогичные шаги по отводу со стороны оппозиции не обеспечили.

Подготовленный документ позволяет понять, «кто есть кто» в решении сирийской проблемы, уверен Виталий Чуркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБ ООН были представлены факты невыполнения США обязательств по Сирии.

Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН документ с фактами выполнения своих обязательств в рамках российско-американских соглашений по Сирии, а также с фактами нарушений американской стороной своих обязательств в рамках того же соглашения. Об этом в четверг, 27 октября, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что Россию постоянно обвиняют в том, что она якобы не выполнила своих обязательств в рамках российско-американских договоренностей по Сирии. «Я хотела бы сказать, что нам все время, в том числе в публичной сфере, говорят о невыполнении обязательств по российско-американским договорённостям в контексте плана мирного урегулирования в Сирии. Якобы мы не выполняем, нарушаем и так далее», — сказала Мария Захарова.

Чтобы прекратить подобные инсинуации, Российская Федерация приняла решение распространить в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, а также на площадках ООН в Нью-Йорке (США) и Женеве (Швейцария) документ, в котором будут приведены все факты выполнения российской стороной своих обязательств по российско-американским договорённостям и невыполнения своих обязательств американской стороной.