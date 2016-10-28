Москва, 28 октября, 2016, 09:58 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Завершение налогового периода подействовало на рубль отрезвляюще, заставив вспомнить о корреляции с нефтью. Возобновление покупок на рынке энергоносителей помогло рублю удержаться на плаву, хотя доллар США делал попытки пробоя уровня 63 рубля за доллар, говорит аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Фактор удорожания Brent оказался сильнее повсеместного ралли доллара, который не смог продолжить восходящую коррекцию. Однако не стоит слишком обольщаться насчет сохранения такой динамики, поскольку катализаторы покупок на рынке «черного золота» не носят фундаментального характера», — пояснил он.

Локальный отскок котировок был обусловлен протестами в Венесуэле, небольшим сокращением запасов в США, а также предложением Саудовской Аравии сократить добычу на 4%, полагает эксперт. «Последний фактор выглядит позитивно, однако вероятность реализации такого сценария очень невелика, учитывая количество стран, желающих стать «исключением» в инициативе ОПЕК. К тому же Россия снова подтвердила, что пойдет только на заморозку. А значит, веских аргументов за продолжение роста Brent и, соответственно, рубля, нет», — считает Ковалев.

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Банк России сегодня, 28 октября, примет решение по монетарной политике, от которого рынки не ждут неожиданностей, напоминает аналитик. «В сентябре регулятор снизил ставку до 10,0% и четко дал понять, что не станет вносить изменений в текущий курс до конца 2016 года. Единственное, что может привлечь внимание игроков — пресс-релиз Банка, где могут быть обозначены обновленные временные рамки смягчения, что также маловероятно», — указывает он. Рубль обычно практически не реагирует на решения ЦБ, так что сегодняшнее заседание и вовсе может остаться незамеченным, полагает эксперт.