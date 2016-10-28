Гавана, 28 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» Балтийского флота почтили память советских воинов-интернационалистов на Кубе. Также моряки-балтийцы возложили венки к монументу лидеру освободительного движения Кубы Хосе Марти.

patriarchia.ru Мемориал советским воинам-интернационалистам в Гаване

Это первый заход отряда кораблей Балтийского флота в столицу Острова Свободы в новейшей истории флота, отметили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота в Калининграде.

Дальний поход сторожевика «Ярослав Мудрый» проходит в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Корабль покинул главную военно-морскую базу Балтийского флота порт Балтийск Калининградской области 1 июня 2016 года.

В Гаване военные моряки побывали с экскурсиями в городских музеях, а сам корабль с удовольствием посетили жители и гости г. Гаваны.

Штаб Балтфлота Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»

ИА REGNUM уточняет, что мемориал советским воинам-интернационалистам был открыт в кубинской столице 23 февраля 1978 года — к 60-летию Вооружённых сил СССР. Здесь покоятся 64 советских военнослужащих, погибших на территории Кубы во время выполнения интернационального воинского долга в период с 1962 по 1964 гг.

Интересный факт: в основание монумента заложена капсула с обращением к потомкам. Вскрыть её рекомендуется, как гласит надпись, 23 февраля 2068 года, в день, когда, как считали кубинцы, Советский Союз будет отмечать 150-летие Вооружённых сил.