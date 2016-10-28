Пекин, 28 октября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Китайская компания Guangzhou Auto Group объявила о начале реализации нового кроссовера GAC Trumpchi GS8. Покупатели могут выбрать любой из шести вариантов комплектации, стоимость которых составляет от 163,8 до 259,8 тыс. юаней, сообщает издание Chinamobil.ru.

AutoEvolution GAC Trumpchi GS8

Серийный GAC Trumpchi GS8 незначительно отличается от концепта, который был в апреле 2016 года показан в рамках автосалона в Пекине. Габариты автомобиля — 4810×1910×1771 при колесной базе 2800 мм — сходны с размерами таких моделей, как Honda Pilot или Toyota Highlander.

В основе модульной платформы CPMA лежит платформа, приобретенная специалистами компании у FIAT в 2008 году. Под капотом новинки будет стоять 2,0-литровый турбомотор 4B20M1 собственной разработки, способный выдать мощность 201 л.с.