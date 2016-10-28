Москва, 28 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В районе Печатники (Москва) вооружённый человек нанёс ножевые ранения двум женщинам. Инцидент произошёл в подъезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Иван Шилов Кровь на ноже

Сначала злоумышленник ударил ножом женщину, отнял у неё сумку с деньгами и собирался скрыться с места преступления. Ему воспрепятствовали прохожие: он нанёс удар ещё одной женщине и всё-таки смог скрыться.

Уточняется, что женщинам оказали первую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подъезде одного из домов Москвы мужчина отнял сумку с деньгами у возвращавшейся с учёбы первокурсницы. Злоумышленник угрожал девушке топором.

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