Порт-Морсби, 28 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. У берегов Папуа — Новой Гвинеи в пятницу, 28 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом, как передает RT, сообщила Геологическая служба США.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 30 км к юго-востоку от города Тарон, а его очаг залегал на глубине около 61 км.

Информации о разрушениях, жертвах, а также угрозе возникновения цунами не поступало.