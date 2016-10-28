Вашингтон, 28 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Представители министерства юстиции США заявили, что более 60 физических и юридических лиц осуществили аферу на сумму $300 млн, сообщает 28 октября Reuters.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей

В афере участвовали жители США и несколько колл-центров, расположенных в Индии. Начиная с 2013 года, преступникам удалось обзвонить около 15 тыс. человек.

Мошенники представлялись сотрудниками Федеральной налоговой службы США, Службы Гражданства и иммиграции США и других федеральных служб и требовали от граждан США уплатить несуществующие налоговые сборы.

Преступники угрожали своим жертвам арестом, тюремным заключением, крупным штрафом или депортацией, если они откажутся выплатить правительству налоги или заплатить несуществующие штрафы.

Власти США сообщили, что в Соединенных Штатах разыскиваются 24 человека, также в мошенничестве обвиняются 32 подозреваемых, проживающих в Индии, и пять колл-центров, расположенных в Индии.

Помощник генерального прокурора Лесли Колдуэлл заявил, что США предпримут все необходимые действия, чтобы обвиняемые была экстрадированы из Индии и понесли заслуженное наказание.