Москва, 28 октября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В России в январе-сентябре 2016 года введено в эксплуатацию 701,7 тыс. квартир общей площадью 49,5 млн кв. метров, что составило 94,5% к соответствующему периоду предыдущего года (в январе-сентябре 2015 г. было введено 52,4 млн.кв.метров жилья, 107,9% к январю-сентябрю 2014 г.), сообщили в Росстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,0% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 6,7%, Санкт-Петербурге — 4,0%, Республике Башкирия — 3,7%, Москве — 3,6%, Ленинградской области и Татарии — по 3,5%, Ростовской области — 3,2%, Тюменской области — 3,0%, Новосибирской области — 2,7%, Свердловской области — 2,6%, Воронежской области — 2,0%. В этих субъектах РФ построено чуть меньше половины общей площади жилья, введенной в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2016 г. наблюдалось снижение ввода жилья в Свердловской области — на 27,0%, Москве — на 26,6%, Тюменской области — на 26,1%, Новосибирской области — на 23,9%, Республике Башкирия — на 6,4%, Краснодарском крае — на 5,7%, Ленинградской области — на 5,4%, Ростовской области — на 0,8%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в 2014 году построено и введено в эксплуатацию 81 млн кв. м жилья, что почти на 15% превысило показатели 2013 года. Причем объемы строительства жилья превысили советские рекордные показатели 1987 года, когда было введено 72,8 млн кв. м жилой недвижимости. В 2013 году в стране было построено чуть более 70 млн кв. м жилья.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ в январе-сентябре 2016 года

Введено, тыс. м2 общей площади

В % к январю-сентябрю 2015 г.

49 527,1

94,5

14 481,5

98,7

907,7

93,3

434,8

78,5

371,3

98,9

1002,0

100,3

65,4

50,9

489,2

94,3

221,7

93,4

373,5

99,6

643,9

102,1

5431,8

116,0

221,2

82,1

453,6

108,8

440,9

113,8

402,2

101,7

243,3

113,2

442,7

78,5

572,7

105,5

1763,5

73,4

5895,4

96,5

179,4

112,2

162,7

152,8

185,2

88,2

9,3

135,1

175,8

86,7

566,2

100,6

760,5

89,6

1743,1

94,6

27,8

в 2,5р.

151,9

73,6

152,2

70,1

1966,5

101,3

6243,7

95,6

175,7

87,2

29,0

40,4

189,7

119,2

3314,9

94,3

388,0

112,7

466,5

77,4

1564,3

99,2

115,6

189,9

3144,2

111,8

905,2

120,1

150,3

129,9

260,0

110,8

119,4

84,5

127,6

103,2

892,7

143,6

689,0

83,9

9836,1

94,3

1824,9

93,6

345,4

110,1

174,0

92,5

1747,5

102,5

465,9

118,6

386,5

81,9

564,0

84,7

388,7

103,5

794,3

106,3

597,0

79,7

490,7

102,4

779,0

70,0

740,7

105,4

537,6

92,2

3706,9

73,6

184,5

127,8

1272,8

73,0

1465,4

73,9

310,4

97,1

81,4

46,8

1073,6

72,1

784,1

67,5

4946,5

85,2

78,5

88,3

187,6

75,9

45,7

60,9

96,7

84,9

435,4

71,7

58,8

56,9

732,9

96,6

416,6

87,3

802,4

112,1

1353,5

76,1

426,2

98,5

312,1

76,9

1208,5

95,7

301,3

107,8

25,7

67,4

299,4

102,4

187,5

67,2

92,8

87,5

3,8

51,8

264,2

120,9

33,9

80,1

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