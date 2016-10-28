Пекин, 28 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Китайская компания Geely выпустит четырехдверный Borui GC9 после небольшого обновления. По мнению производителей, новые бамперы и колесные диски, а также измененная оптика будут способствовать повышению спроса на седан на местном рынке, сообщает издание Uincar.ru.

carspiritpk.com Borui GC9

Актуальная версия автомобиля обходится покупателям из КНР не менее чем в 119,8 тыс. юаней, самая дорогостоящая комплектация стоит 229,8 тыс. юаней. Седан оснащен тремя вариантами двигателей. 2,4-литровый мотор выдает 162 л.с., 1,8-литровый турбодвигатель — 163 л.с., а 3,5-литровый V6 — 275 л.с.

После рестайлинга Borui GC9 получит те же агрегаты объемом 2,4 и 1,8 л, однако мощность последнего поднимут до 183 л.с. В том случае, если V6 в моторную гамму не войдет, стоимость седана после обновления изменится не слишком заметно. Старт продаж намечен в Китае на первый квартал 2017 года.