Иерусалим, 28 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Археологи сняли мраморную плиту с места погребения Иисуса Христи в храме Гроба Господня (Иерусалим) впервые за 500 лет — с 1555 года. Под гробницей обнаружена вторая плита и много камней. Видеозапись опубликована на сайте YouTube.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Гроба Господня

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель группы учёных Фредрик Хиберт заявил, что после снятия мраморной плиты с Гроба Господня обнаружена вторая плита, (датирована XII веком) и известняк. Учёные, таким образом, добрались до оригинальной поверхности, на которую, по преданию, было положено тело Христа.

Историческая справка

Главная святыня христиан Гроб Господень расположена в храме Воскресения Христова (храме Гроба Господня) в Иерусалиме. Христиане почитают эту гробницу как место погребения Иисуса Христа — после распятия. Сама гробница — это главный алтарь храма.

Считается, что Иисус после распятия был похоронен за городскими стенами Иерусалима. В IV в., по указанию императора Константина, начались поиски места, где был похоронен Иисус. После того, как это место было найдено, над гробницей построили часовню — Кувуклия Храма Гроба Господня, а затем — храм Гроба Господня.

Храм включает Голгофу (холм, где был распят Иисус Христос), Кувуклию, Камень помазания, Кафоликон (монастырский храм), подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. Гроб Господень открыт для посещения любых паломников и посетителей, когда открыт сам храм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кувуклия будет отреставрирована впервые после возведения, завершившегося в 1810 году.