Пекин, 28 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. 28 октября официальный представитель ВВС НОАК полковник Шэнь Цзинькэ подтвердил информацию о том, что новейший китайский стелс-истребитель J-20 примет участие в авиашоу в Чжухае. Данное мероприятие станет первым, где новинка китайской военной промышленности будет представлена общественности.

baidu.com J-20

«J-20 был полностью разработан отечественными инженерами. На авиашоу в Чжухае летчики-испытатели продемонстрируют все возможности новейшего истребителя», — заявил полковник ВВС НОАК.

airwar.ru J-20

Первый полет J-20 состоялся в январе 2011 г. С тех пор Китай построил еще 10 прототипов боевого самолета. Как отмечают китайские СМИ, сегодня, 28 октября, оборонное ведомство КНР впервые официально подтвердило наличие у Китая истребителя пятого поколения.

Авиашоу в Чжухае проводится каждые 2 года. В этом году мероприятие начнется 1 ноября и продлится 6 дней, пишет «Чжунго жибао».

Дальность полета истребителя J-20 составляет 5,5 тыс. км, при этом боевой радиус китайского истребителя не превышает 2 тыс. км. Экипаж самолета состоит из одного пилота. Первый пробный полет состоялся 11 января 2011 г. Принятие J-20 на вооружение состоится уже в начале 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, J-20 станет главным соперником американских самолетов F-22 и F-35, при этом большинство характеристик китайской машины значительно превосходят американские показатели