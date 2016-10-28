Тольятти, Самарская область, 28 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. На «АвтоВАЗе» идет подготовка к старту продаж модификации Lada Xray, оснащенной 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с., который будет работать в паре с механической коробкой передач, сообщает издание «Колеса.ру».

lada.ru Lada Xray

На 1 ноября в Тольятти намечен тест-драйв новинки для представителей прессы. На сегодняшний день доступен хэтчбек с указанным мотором, работающим в паре с автоматизированной «механикой». Также в моторную гамму входит 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с., который может работать вместе с механической коробкой передач.

Модификацию Lada Xray с двигателем ВАЗ-21 179 и МКП представили на Московском автосалоне в августе. Тогда представители «АвтоВАЗА» сообщили, что новая версия станет доступна в дилерских центрах в конце года.