Лондон, 28 октября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Итоги референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) пока не оказали отрицательного воздействия на экономику страны. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил главный экономист британского статистического ведомства ONS Джо Грайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«У нас мало доказательств того, что сразу после референдума по Brexit имел место явно негативный эффект», — сказал он.

При этом эксперты ведомства отмечают, что объем ВВП Великобритании с июля по сентябрь 2016 г, вопреки опасениям, даже вырос на 0,5%. Это означает, говорят специалисты, что экономика страны хорошо перенесла первый шок после Brexit.

Эксперты, однако, полагают, что в 2017 г. экономику Великобритании ожидают трудные времена, поскольку неуверенность может резко обостриться после начала реальных переговоров между Лондоном и ЕС по Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о будущем Британии в рамках ЕС состоялся в июне 2016 года. По итогам голосования стало известно, что более 50% жителей страны выступили за выход Соединенного Королевства из ЕС.

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