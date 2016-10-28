Москва, 28 октября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день по Дальнему Востоку подано 8516 заявок на получение «дальневосточного гектара», соответствующих требованию закона, в том числе в Приморском крае — 1896. Об этом сегодня, 28 октября заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка на совещании во Владивостоке по вопросу выдачи «дальневосточного гектара», сообщили в Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

Напомним, 1 октября во всех регионах Дальнего Востока стартовал второй этап реализации закона о так называемом «дальневосточном гектаре». На первом этапе, начавшемся 1 июня, землю предоставляли только на пилотных территориях.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года получить бесплатный дальневосточный гектар смогут все жители Российской Федерации. Гектар предоставляется безвозмездно сроком на пять лет. Затем землю можно оформить в собственность, но лишь при условии, что на гектаре организован какой-то бизнес, либо построено жилье. Если земля никак не использовалась в течение 5 лет, ее могут изъять. На дальневосточный гектар не могут претендовать иностранцы, а также компании с участием иностранных граждан.

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