До 2008 г. Москва планирует более чем на 13 млн тонн сократить выбросы в атмосферу за счёт энергосбережения
Москва, 28 июня, 2006, 16:52 — ИА Регнум. 27 июня в Московской городской Думе состоялось заседание круглого стола на тему: "Управление выбросами парниковых газов и энергосбережение в городе Москве", организованное депутатом
Как отметил руководитель отдела экономики охраны природной среды
Представитель
Протокол, вступивший в силу в 2005 году, ограничивает промышленные выбросы в атмосферу: к 2012 году участники протокола должны довести объемы выбросов парниковых газов до уровня 1990 года. Противники Киотского протокола уверены, что сокращение выбросов газов возможно только при сокращении использования энергии, а значит связано со снижением экономического потенциала России. Но Минэкономразвития уже разработало комплексный план действий по реализации Киотского протокола в России; при этом особое внимание будет обращаться на увеличение эффективности использования топлива при производстве электроэнергии. На электростанциях РАО "
Участники круглого стола отмечали, что Москва в плане энергопотребления - особый регион, с учетом высокой энергоёмкости, которой сопутствуют и большие объёмы выбросов парниковых газов. На территории города находится около 4 тыс промышленных предприятий, 14 ТЭЦ, 68 районных и тепловых станций, приблизительно тысяча котельных. В соответствии с Целевой среднесрочной экологической программой правительства Москвы на 2006-2008 гг., за счёт мероприятий по энергосбережению выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предполагается сократить более чем на 13 млн тонн (а за период с 2004 по 2010 год - почти на 28 млн тонн).
По итогам обсуждения была принята резолюция. Согласно этому докменту, решено обратиться в Московскую городскую Думу с предложением о формировании пакета нормативно-правовых документов, необходимых для формирования системы управления выбросами парниковых газов в Москве - как на уровне города в целом, так и на уровне административных округов и отдельных предприятий. Также требуется содействовать рабочей группе по проблемам реализации Киотского протокола при комитете Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии в организации и проведении апробации международной методики оценки объёмов выбросов парниковых газов для отдельных предприятий, промышленных зон и административных округов; подготовки пакета инвестиционно привлекательных климатических проектов, с рекомендациями по привлечению подходящих инвесторов; подготовки программ по энергосбережению и снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду для отдельных предприятий и административных округов и т.д.
Согласно принятой резолюциии, решено также обратиться в правительство Москвы с просьбой о внесении дополнений в "Целевую среднесрочную экологическую программу города Москвы на 2006-2008 годы", включив в неё задания по формированию пакета нормативно-методических документов, регламентирующих состав, принципы и правила системы оценки и подтверждения соответствия сокращения уровня выбросов парниковых газов для промышленных объединений и отдельных предприятий, предусмотрев для отдельных отраслей экономики Москвы обязательный характер такой сертификации.