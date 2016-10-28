Москва, 28 июня, 2006, 16:52 — ИА Регнум. 27 июня в Московской городской Думе состоялось заседание круглого стола на тему: "Управление выбросами парниковых газов и энергосбережение в городе Москве", организованное депутатом Иваном Новицким (фракция " Яблоко - Объединенные демократы "). Участники круглого стола рассмотрели правовые, экономические и организационные вопросы, связанные с принятием Киотского протокола , обсудили возможности реализации предприятиями Москвы проектов по снижению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, получению дополнительных инвестиционных средств для внедрения технологий эффективного потребления энергии и энергосбережения, сообщает коррепондент ИА REGNUM. По словам Ивана Новицкого, проблематика, связанная с принятием Киотского протокола, остается актуальной на протяжении около 15 лет применительно к России, но в отношении Москвы еще подробно не обсуждалась. "Я считаю, это время настало: если подписываются российские договоренности, то Москва как крупный субъект Федерации, не может оставаться в стороне, - подчеркнул депутат.

Как отметил руководитель отдела экономики охраны природной среды Минэкономразвития России Олег Плужников , Киотский протокол устанавливает ряд обязательств для стран, подписавших его: количественных, то есть касающихся объемов выбросов парниковых газов; административных иинституциональных, связанных с формированием национального реестра - учета антропогенных выбросов. "По оценкам МЭРТ , Россия не только выполняет эти обязательства, но и перевыполняет. Наш запас составляет около 3 млрд тонн в сырьевом эквиваленте. Это огромный запас, - подчеркнул Плужников. Он также отметил, что, по мнению МЭРТ, "сегодня нет необходимости вводить дополнительные меры на федеральном уровне по регулированию парниковых газов: существующей правовой базы достаточно для выполнения этих требований". Но в среднесрочной программе на 2006-2008 гг обозначено, что Россия обязательно будет идти к совершенствованию механизмов, ведущих к сокращению затрат на сокращение выбросов, на энергосбережение, добавил представитель МЭРТ. ПО его словам, "в ближайшее время не будет установлен "потолок" по выбросам для предприятий, но инициативы ряда предприятий в различных регионах России поддерживаются со стороны МЭРТ, так как они действительно могут дать эффект как со стороны сокращения выбросов парниковых газов и эффективности промышленности".

Представитель Росгидромета Елена Викулова отметила, в свою очередь, что одним из ключевых обязательств является создание системы оценки выбросов парниковых газов. До 1 января 2007 г. согласно комплексному плану действий, за проведение ежегодной инвентаризации отвечает Росгидромет. Росгидромет совместно с заинтересованными органами исполнительной власти до 1 июля поручено разработать порядок формирования перечня данных, касающихся учета антропогенных выбросов. В настоящее время соответствующий документ находится в федеральных органах на согласовании; предполагается, что согласование будет завершено на следующей неделе. Кроме того, в рамках этой работы требуется заинтересованность и ответственность региональных компаний и администраций субъектов Федерации, подчеркнула Викулова.

Протокол, вступивший в силу в 2005 году, ограничивает промышленные выбросы в атмосферу: к 2012 году участники протокола должны довести объемы выбросов парниковых газов до уровня 1990 года. Противники Киотского протокола уверены, что сокращение выбросов газов возможно только при сокращении использования энергии, а значит связано со снижением экономического потенциала России. Но Минэкономразвития уже разработало комплексный план действий по реализации Киотского протокола в России; при этом особое внимание будет обращаться на увеличение эффективности использования топлива при производстве электроэнергии. На электростанциях РАО " ЕЭС России " к 2008 году этот показатель должен вырасти на 8% по сравнению с 2004 годом. Экономия электроэнергии, по мнению специалистов, может стать важным следствием реализации Киотского протокола.

Участники круглого стола отмечали, что Москва в плане энергопотребления - особый регион, с учетом высокой энергоёмкости, которой сопутствуют и большие объёмы выбросов парниковых газов. На территории города находится около 4 тыс промышленных предприятий, 14 ТЭЦ, 68 районных и тепловых станций, приблизительно тысяча котельных. В соответствии с Целевой среднесрочной экологической программой правительства Москвы на 2006-2008 гг., за счёт мероприятий по энергосбережению выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предполагается сократить более чем на 13 млн тонн (а за период с 2004 по 2010 год - почти на 28 млн тонн).

По итогам обсуждения была принята резолюция. Согласно этому докменту, решено обратиться в Московскую городскую Думу с предложением о формировании пакета нормативно-правовых документов, необходимых для формирования системы управления выбросами парниковых газов в Москве - как на уровне города в целом, так и на уровне административных округов и отдельных предприятий. Также требуется содействовать рабочей группе по проблемам реализации Киотского протокола при комитете Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии в организации и проведении апробации международной методики оценки объёмов выбросов парниковых газов для отдельных предприятий, промышленных зон и административных округов; подготовки пакета инвестиционно привлекательных климатических проектов, с рекомендациями по привлечению подходящих инвесторов; подготовки программ по энергосбережению и снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду для отдельных предприятий и административных округов и т.д.

Согласно принятой резолюциии, решено также обратиться в правительство Москвы с просьбой о внесении дополнений в "Целевую среднесрочную экологическую программу города Москвы на 2006-2008 годы", включив в неё задания по формированию пакета нормативно-методических документов, регламентирующих состав, принципы и правила системы оценки и подтверждения соответствия сокращения уровня выбросов парниковых газов для промышленных объединений и отдельных предприятий, предусмотрев для отдельных отраслей экономики Москвы обязательный характер такой сертификации.