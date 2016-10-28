Москва, 28 октября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Пара USD/RUB почти вплотную подобралась к верхней границе диапазона 61,80 — 63,50, причем без особого участия нефти. Однако дальнейшее движение вверх может оказаться не таким простым, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, не исключено, что публикуемые сегодня, 28 октября, американские данные могут разочаровать довольно придирчивых инвесторов, что ослабит позиции USD против всех пар.

Во-вторых, на сегодня запланировано заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Никаких сюрпризов не будет — ЦБ на прошлой встрече дал понять, что следующее изменение ставки произойдет не раньше 2017 года. Однако даже бездействия регулятора может стать достаточным, чтобы напомнить инвесторам о высокой доходности рублевых инвестиций в сравнении с другими странами. Рубль остается привлекательным активом для carry trades, так что небольшое укрепление на выходе решения вполне может быть.

В-третьих, Brent некоторое время падала, однако 27 октября натолкнулась на сильную поддержку в районе 50,90 долл./баррель, которую она может и не пройти, после чего оттолкнется и возобновит ход вверх. И это еще один фактор в пользу роста рубля», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, пара USD/RUB может 28 октября вернуться в район 62,20 при совокупном воздействии всех перечисленных факторов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 октября Центробанк РФ повысил курсы официальных валют. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 78,02 копейки и составил 63,0399 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 83,23 копейки — до 68,7576 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $50,49.