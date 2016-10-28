Лондон, 28 октября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Компания Nissan будет производить две новые модели в Великобритании, несмотря на желание Великобритании выйти из состава ЕС, заявили представители компании Nissan, сообщает 28 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Представители компании Nissan заявили, что решение о производстве нового поколения внедорожников Qashqai и X-Trail на автомобильном заводе в Великобритании вызвано обещанием правительства страны оказать дополнительную поддержку, что позволит обезопасить конкурентоспособность компании на автомобильном рынке.

«Это проявление доверия показывает, что Великобритания открыта для бизнеса, что мы по-прежнему заинтересованы в поддержке контактов с другими странами и занимаем лидирующие позиции в мире», — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, на автомобильном заводе Nissan, который расположен в городе Сандерленд, работает около 7 тыс. человек. В прошлом году Nissan произвел 1 млн 600 тыс. автомобилей в Великобритании.