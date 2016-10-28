Москва, 28 октября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Предприятия Ford Sollers приступили к серийной установке на автомобили системы экстренного вызова, которая является совместимой с системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба компании.

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Система включена в стандартное оснащение всех моделей бренда, представленных на российском рынке, а именно Ford Fiesta, Ford EcoSport, Ford Focus, Ford Mondeo и Ford Explorer. С 1 декабря ее включат в обязательное оснащение цельнометаллических фургонов и шасси Ford Transit.

В случае ДТП сведения об автомобиле, времени происшествия, а также точные координаты будет переданы оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС», после чего поступят в экстренные оперативные службы. Также водитель и пассажиры транспортного средства могут выйти на связь с оператором путем нажатия специальной кнопки.