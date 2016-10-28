Москва, 28 октября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 октября завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,7%, до $50,31 руб. На фоне коррекционного движения цена на нефть повышалась до $50,87.

drpepperscott230 Добыча нефти

Нефтяной рынок продолжает лихорадить, так как участники рынка ожидают провала встречи ОПЕК в конце ноября. Страны входящие в картель хотят стабилизации цен на нефть, но никто не хочет сокращать добычу нефти. Все согласны на заморозку добычи на текущих уровнях, кроме Нигерии и Ирана.

В Азии нефть торгуется по 50,49 (+0,35%). Уровень в $50 не является важным для трейдеров. Его уже не раз уже проходили в разные стороны.

Сегодня, 28 октября, все внимание участников рынка будет приковано к данным по ВВП США за III квартал. Ожидается, что экономика США в III квартале выросла на 2,5% в годовом исчислении. Оценка высокая, поэтому если данные не дотянут до прогноза, доллар рухнет по всему рынку. На фоне ослабления доллара цена на нефть может подняться выше 51 доллара. Если покупатели не получат такой возможности, то можно ожидать боковое движение в диапазоне $49,50 — $51,00.