Москва, 28 октября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 26 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,33%, до 62,70 рубля, евро/рубль — на 0,36%, до 68,38 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Вопреки росту нефтяных котировок иностранные валюты начали торги с роста. Такое поведение трейдеров можно объяснить их нежеланием оставаться в российской валюте после его резкого ослабления в среду. Они опасаются, что цена на нефть снизится в район $48,50 и ниже. Курс доллара повышался до 63,25 рубля, курс евро — до 68,97 рубля.

Рубль вышел в плюс через четыре часа после открытия торговой сессии. На фоне восстановления цен на нефть на 1,9%, 50,87, курс доллар/рубль снизился до 62,57 рубля, курс евро — до 68,32 рубля.

На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит 50,49 (+0,35%). Можно сказать, что при сохранении положительной динамики торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. По прогнозу ожидаю в первой половине дня снижение курса доллара до 62,50 рубля, затем рост до 62,70 рубля (V — образная модель).

Сегодня, 28 октября, состоится заседание совета директоров Банка России. Поскольку в сентябре регулятор снизил ключевую ставку с 10,5 до 10%, то никаких изменений в монетарной политике и важных заявлений по его итогам не ожидается. Решения ЦБ никогда не оказывали сильного влияния на динамику курса рубля, поэтому относитесь к нему как к обычной новости.

Все трейдеры хотят узнать, повысит ФРС США процентные ставки в декабре или нет. Для этого они будут ждать публикации релиза по ВВП США за III квартал. Ожидается, что экономика США в III квартале выросла на 2,5% в годовом исчислении. Оценка высокая, поэтому если данные не дотянут до прогноза, доллар рухнет по всему рынку. Первая оценка ВВП оказывает сильное влияние на все рынки, включая рубль.