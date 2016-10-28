Улан-Удэ, 28 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Бурятии, согласно данным демографического прогноза, число детей, обучающихся в школах, к 2025 году вырастет на 42,2 тыс. человек. В связи с этим в регионе остро встает вопрос количества образовательных учреждений.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Уже сегодня власти региона заявляют о том, что существующей инфраструктуры образовательных учреждений будет недостаточно, чтобы обеспечить качество образовательных услуг.

Показательный пример — улан-удэнская школа №63, образованная в 1998 году и рассчитанная на 550 мест. На сегодняшний день в школе обучаются 1 380 детей в три смены, сообщили ИА REGNUM в Народном хурале Бурятии.

Республиканские парламентарии заявляют, что пытаются решить проблему с переполненностью этой школы. Они посетили проблемную школу, а после этого провели рабочее совещание, в котором приняли участие представители республиканского министерства образования, мэрии и надзорных органов. «Ситуация требует скорейшего разрешения, количество детей будет только расти, ведь в микрорайоне идет интенсивное жилищное строительство», — говорится в сообщении парламента Бурятии.

По словам представителя министерства образования, для решения проблемы рассматриваются несколько вариантов. Первый — пристройка к школе на 350 учеников. Уточняется, что в 2017 году на строительство школ из федерального бюджета будет выделено 25 млрд рублей, представители министерства рассчитывают, в том числе, и на эти деньги. Но есть ряд сложностей, в том числе условие, что построить школу в рамках этой программы нужно в течение 2017 года, иначе деньги вернутся в федеральный бюджет. Председатель Народного хурала Цырен-Даши Доржиев отметил, что «построить школу за год в Сибири непросто», учитывая климатические условия. Рассматриваются и другие варианты, например, оставить в школе №63 только классы с 1 по 9.

Депутат Народного хурала Матвей Баданов предложил вариант с выкупом пустующего здания над продовольственным магазином. Ориентировочно это потребует около 50 миллионов рублей. Подводя итоги дискуссии, Цырен-Даши Доржиев подчеркнул, что будет ставить этот вопрос перед главой республики.

Напомним, постановлением правительства Бурятия от 15 февраля 2016 г. № 44 утверждена региональная программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 — 2025 годы. Как сообщили ИА REGNUM в Минобрнауки Бурятии, предварительно в регионе планируется строительство 113 школ (65 новых, 18 пристроев, 30 — замена ветхих), капитальный ремонт 43 школ, реконструкция пяти школ и выкуп четырех зданий для школ — в общей сложности 165 объектов. Согласно региональной программе, общий объем финансирования — более 23 млрд рублей.

«Для нас это очень тяжело, поскольку мы сейчас нуждаемся в строительстве еще 113 школ по всей республике. Это огромные деньги. Даже треть этой суммы для нас непосильная ноша», — заявил ранее глава Бурятии Вячеслав Наговицын на встрече с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

Уточняется, что сейчас по федеральной методике предполагается участие региона в софинансировании строительства с 30% от всей стоимости объекта. Учитывая, что эти условия регион считает непосильными, Наговицын попросил рассмотреть для республики финансирование программы строительства школ в соотношении 95% из федерального бюджета, 5% — из бюджета региона. По данным властей региона, Ольга Васильева сказала, что «обязательно этот вопрос рассмотрит и попытается оказать нам поддержку».

Помимо нехватки школ, в республиканском парламенте недавно обсудили тему оплаты труда в образовании, в том числе в дошкольном. По данным Бурятстата, в целом среднемесячная заработная плата в регионе составляет 27 138 рублей (по данным на август 2016 года).

Как сообщает «Информ Полис online», врио министра образования и науки Бурятии Баир Жалсанов заявил парламентариям, что средняя зарплата педагогов в детских садах региона составляет 26 тыс. рублей. При этом он подчеркнул, что это данные Бурятстата, сформированные на отчетности муниципалитетов.

Однако депутаты усомнились в этих данных. Парламентарий Леонид Селиверстов рассказал, что 20 октября в Кабанском районе прошло собрание педагогов школ, где было озвучено, что их зарплата 13−15 тысяч, а у кого-то и 11.

«Ваши цифры — это полный абсурд! Вы меня извините, конечно. Это вынудило их обратиться в Общественную палату, которая выезжала в Кабанский район и работала там. Вы каждый район отработайте поглубже, досконально, а то педагоги в Кабанске с голоду умрут. Обратите на это внимание прямо сейчас! Я буду и дальше об этом говорить, и на сессии тоже. Там настолько ваши нормативные документы напартачили, извините меня! Фонд оплаты труда педагогам обсчитан по всем моментам, им получать-то нечего! И такая же картинка в дошкольных учреждениях, я абсолютно уверен», — цитирует бурятский портал Селиверстова.

В ответ Жалсанов заявил, что 26 тысяч рублей — это средняя цифра по Бурятии, но есть учебные учреждения, где зарплата не достигает средней по республике. В итоге парламентарии порекомендовали правительству региона рассмотреть возможность установления норматива оплаты труда педагогам дошкольных образовательных организаций с малой наполняемостью, чтобы довести зарплату до уровня средней в сфере общего образования.

Отдельного внимания заслуживают комментарии бурятских пользователей. Один из них подтвердил, что действительно получает 28 тысяч рублей, но для этого приходится работать в две ставки (одна ставка — 14 тыс. руб.). Еще один комментатор напомнил про народную мудрость: «Они едят мясо, мы едим капусту: в среднем мы едим голубцы».