Вашингтон, 28 октября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские СМИ относятся к нему предвзято и подают даже позитивные материалы в негативном свете.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, 93% публикаций о нем — негативные. «Даже если это и позитивный материал, они всегда найдут возможность подать его в негативном свете», — сказал Трамп. Он отметил, что и раньше был публичным человеком, однако к такому освещению своей деятельности не привык.

«Теперь же, что бы ты ни делал, это не имеет никакого значения», — заявил миллирадер. Отметим, что с ним согласны его избиратели: по данным общенационального опроса, 87% сторонников Трампа считают, что СМИ ведут негативную кампанию против него.

56% респондентов считают, что к Трампу СМИ относятся предвзято. О том, что СМИ выставляют медиамагната в выгодном свете заявили 5% опрошенных, еще 37% считают, что президентская гонка освещается сбалансированно, сообщает Associated Press. При этом треть сторонников кандадата-демократа Хиллари Клинтон также отметили предвзятость репортеров к Трампу.