Москва, 28 октября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб, где, по данным ЮНИСЕФ, от авиаудара российских ВКС пострадала школа, был зафиксирован беспилотный летательный аппарат США. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Конашенков пояснил, что с целью проверки сообщений ЮНИСЕФ российские военные проверили данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки на севере Сирии.

«В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил. Это абсолютный факт», — подчеркнул он.

Конашенков добавил, что эту информацию может подтвердить и американская сторона, так как в это же время и в том же районе находился американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1B «Предатор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября ЮНИСЕФ сообщил об авиаударе, нанесенном по школе в селении Хасс провинции Идлиб. По данным фонда, в результате погибли 22 ребенка и 6 взрослых. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что авиаудары по школе могла нанести только сирийская или российская сторона.