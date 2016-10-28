Краснодар, 28 октября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Уважение к праву собственности — это принцип, который российское государство стремится соблюдать. Чтобы на практике он функционировал, необходимо улучшать законодательство. Этот принцип распространяется и на таких инвесторов, как собственник фабрики «Рошен» (Липецкая область) Пётр Порошенко. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи накануне, 27 октября.

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«Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности», — сказал Путин.

По словам российского президента, это не всегда пока удаётся на практике, и нужно работать в этом направлении. Принцип этот действует и в отношении иностранных, в том числе, украинских инвесторов.

«Пётр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области — фабрики «Рошен», — сказал Путин.

Путин пояснил, что у украинского собственника два предприятия, в том числе и то, которое реализует продукцию. В их работе не всё гладко: «есть и некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС». Но в целом фабрика работает, и «нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе ‑ и с переводом ее за границу».

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