Вашингтон, 28 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп практически истратил средства на предвыборную кампанию — по состоянию на 19 октября, у него осталось $16 млн, в то время как у его соперницы, кандидата-демократа Хиллари Клинтон, осталось $62 млн, пишет Reuters со ссылкой на опубликованные документы предвыборных штабов кандидатов.

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Всего на предвыборную кампанию Трамп собрал в виде благотворительных пожертвований $392 млн, Клинтон — $766 млн. Агентство Bloomberg уточняет, что политиков также поддерживают фонды. Если учитывать эти средства, то сборы Клинтон составляют $949 млн, а Трампа — $449 млн.

В октябре Трамп собрал $30 млн, Клинтон — $53 млн. При этом и тратит медиамагнат на свою кампанию меньше, чем экс-госсекретарь США. Трамп ранее заявил, что на выборы намерен потратить личные средства — не менее $100 млн.

До выборов президента США осталось 12 дней.