Южно-Сахалинск, 28 октября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. «Куда пойти и к кому обратиться со своей «ничтожной» проблемой, которая меркнет на фоне диверсификации, интеграции и оптимизации глобальной экономики?», — такой вопрос представители малого бизнеса Южно-Сахалинска задают сегодня уже публично.

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Последняя новость на эту тему, о которой пишет местная пресса, и которую обсуждают в социальных сетях — предстоящее закрытие одного из рынков в областной столице.

«Ситуация, сложившаяся вокруг рынка у «Дома торговли», уже спровоцировала небольшой очаг социальной напряженности в областном центре. Все понятно — город развивается и хорошеет, на смену допотопным торговым точкам должны прийти современные объекты инфраструктуры. Но люди, которые работают там годами, остались без средств к существованию!», — обращаются в местные СМИ сахалинцы.

«Нас уже предупредили, что с 20 ноября наш рынок превратиться в торговую площадку. Таково решение чиновников городской мэрии. Рабочих мест нас уже фактически лишили. Есть в городе и другие рынки, но там нас не принимают, невозможно арендовать площадь», — жалуются торговцы.

Многие из тех, чьи торговые точки находятся на предназначенном под снос рынке, говорят, что это их единственный доход, семейный бизнес. Рентабельность торговой точки, в среднем, 5−7%. При таких показателях банковских кредитов предпринимателям не видать, как собственных ушей — в банковском секторе процентные ставки существенно выше. Большинство мелких предпринимателей выживают лишь благодаря тому, что поставщики товара предоставляют его в рассрочку.

Еще одна история: в далеком сахалинском селе Синегорск в самый разгар «лихих 90-х», предприниматель Наталья Васильцева открыла пекарню.

Кто был на Сахалине в 90-х, тот никогда не забудет того, что там творилось. Сахалин тех времен — это абсолютный паралич всех ветвей власти, включая правоохранительные органы, это орды вооруженных бандитов, которые «ногой» открывали любые двери, включая ворота на проходных морских портов. Выжить обычному мелкому предпринимателю тогда на острове было — сродни чуду. Наталья Васильцева и ее пекарня выжили.

Пекарня выпекала 3 тысячи буханок в сутки, создала в голодном и безработном селе, где единственный работодатель — закрытая угольная шахта, 48 рабочих мест. Для сахалинского села это много.

Тогда, в 90-е, предпринимателя, который взял в аренду у муниципалитета полуразрушенное здание пекарни, отремонтировал его и запустил нужное людям производство, чтили и уважали. Село входит в административные границы Южно-Сахалинска. И сегодня, когда начинавшееся с заброшенной развалюхи предприятие, выросло и окрепло, чиновники областной мэрии вдруг решили передать здание в другие руки.

«Администрация Южно-Сахалинска лишает нас права работать в этом здании, пекарня переходит в другие руки. Село и областной центр, где мы продаем выпечку, хлеб и продукты питания по социальным ценам, лишается предприятия, мы и наши работники, лишаемся средств к существованию. У нас был торговый павильон «Каравай». Его снесли. Через короткое время на этом месте появился точно такой же павильон, с таким же названием, но — другим владельцем. Мэрия Южно-Сахалинска не предлагает никакой замены, ничего, просто отбирает участки, помещения!», — жалуется предприниматель.

Жалобу на действия чиновников Васильцева направила в адрес уполномоченного по правам предпринимателей по Сахалинской области Андрея Коваленко.

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Представители малого бизнеса Южно-Сахалинска пожаловались на свои беды в региональное отделение «Опоры России».

«Обычный предприниматель, не имеющий в своем активе удостоверения государственного, либо муниципального служащего, не имеющий высоких покровителей, остался в своем родном городе не у дел», — заявили предприниматели.

«К сожалению мы, предприниматели, все чаще сталкиваемся с подобным отношением со стороны чиновников. Получается, что горожане, которые наняли на работу муниципальных служащих, вынуждены страдать либо от их действий, либо от бездействия. «Опора России» пользуется поддержкой президента РФ и призвана решать подобные вопросы. Сегодня между «Опорой России» и Генеральной прокуратурой России подписано соглашение, в рамках которого всем региональным подразделениям прокуратуры предписано сотрудничать с нашей организацией в сфере защиты прав предпринимателей. В отчетах чиновников мэрии все, наверняка, выглядит отлично. На деле — все чаще всплывают вот такие истории. Мы намерены вынести их для обсуждения на самый верх», — сказал председатель областного отделения «Опоры России» Юрий Дьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Сахалинская область занимает 50-е место. При этом область имеет колоссальный, по сравнению с другими дальневосточными регионами, бюджет, а также целую армию чиновников, призванных обеспечивать создание приемлемых условий для развития малого и среднего бизнеса. При этом Сахалинстат отмечает продолжающийся отток населения — на 1 января 2016 года в области осталось чуть более 488 тысяч человек.