Москва, 28 октября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Российская корпорация ПАО «НК Роснефть» (69,5% акций принадлежит государству) внесла предложение российской компании ПАО «Лукойл», чтобы та досрочно расторгла соглашение с ПАО «АНК «Башнефть» о поставках нефти и об обратных поставках компании Litasco (дочернее предприятие «Лукойла»), сообщает RT.

bashneft.ru Добыча нефти

Это предложение «Лукойл» поддержал, и сейчас энергетические компании оформляют документацию для закрытия договоров.

Напомним, «Лукойл» и Башнефть» заключили контракт в июле прошлого года: «Башнефть» должна была купить чёрное золото у компании «Лукойл-Резервнефтепродукт» на сумму 192 млрд рублей. Также контракт предусматривал покупку нефтепродуктов Litasco на сумму до 193,9 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственную долю акций «Башнефть» «Роснефть» приобрела 12 октября 2016 года.