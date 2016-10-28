Москва, 28 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила в интервью «Российской газете», что в России может быть введено пособие по бедности. Такая инициатива пока не отражена в проекте бюджета на 2017−2019 годы.

Василий Перов. Мальчик-мастеровой. 1865

«Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия — пособия по бедности», — сказала представитель Минфина РФ.

По ее словам, в такой материальной поддержке больше всех нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем. Главным же критерием при выборе участников этой программы является — проверка нуждаемости и имущественной обеспеченности.

«Право на участие в программе получают все семьи, доходы и обеспеченность имуществом которых находятся ниже установленного в той или иной стране уровня», — сказала Нестеренко. Она пояснила, что прежде чем вводить пособие по бедности, необходимо определить понятие «нуждаемость» и его критерии на законодательном уровне.