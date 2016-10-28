Цитата из: Scientists expose Jesus Christ's last resting place for first time in the modern era during restorat Вторая плита

Иерусалим, 28 октября, 2016, 07:10 — ИА Регнум. Видеозапись вскрытия гробницы Иисуса Христа в храме Гроба Господня (Иерусалим) появилось на сайте YouTube.

На видео рабочие снимают плиту с саркофага. При этом присутствуют представители духовенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября археологи впервые в истории сняли мраморную плиту, установленную в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Гробницу удалось исследовать благодаря реставрации, которая ведётся в иерусалимском храме Воскресения Христова (IV век).

Руководитель группы учёных Фредрик Хиберт заявил, что после снятия мраморной плиты с Гроба Господня обнаружена вторая плита, предварительно датированная XII веком, а также другие наслоения. Археологи обнаружили известняк, оригинальную поверхность, на которую, по преданию, было положено тело Христа.