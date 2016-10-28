Екатеринбург, 28 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назревает очередной связанный с деятельностью коллекторских организаций скандал. На этот раз жертвой «профессиональных рэкетиров» стала 59-летняя пенсионерка, которая в августе взяла три тысячи рублей в долг у микрокредитной организации.

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По данным местных изданий впоследствии женщина попала в больницу и не смогла вовремя вернуть заём. В результате уже через пару месяцев в микрокредитной организации пожилой женщине выставили счёт в три раза превышающий взятую в долг сумму. Женщина, чья пенсия составляет восемь тысяч рублей, просила рассрочку, но безрезультатно. Ей стали присылать смс-сообщения с требованием оплатить долг, а потом и вовсе пришло сообщение, что микрокредитная организация за действия коллекторов ответственности не несёт. А на следующий день в подъезде дома на пенсионерку напали мужчины, которые пригрозили ей более жестокой расправой, если она не вернёт долг.

В ГУ МВД России по Свердловской области уже выясняют обстоятельства инцидента. Расследованием занимаются сотрудники полиции ОП №14 УМВД по Екатеринбургу под руководством начальника подразделения Сергея Кулагина. «Инцидент произошёл 9 октября. Двое пока неустановленных мужчин, назвав фамилию, имя и отчество женщины, переспросили, она ли это. Та ответила утвердительно. После этого начался разговор по поводу возврата долга, закончившийся конфликтом. Один из «переговорщиков» нанес даме пощечину. На этом все разошлись. С заявлением в отдел полиции женщина обратилась 12 октября», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по данному факту организована проверка. По предварительной информации, из-за долга перед микрофинансовой организацией пожилой женщине были причинены телесные повреждения. «На данный момент устанавливается организация выдавшая заём, сумма долга женщины, а также будет дана правовая оценка действиям коллекторов», — сообщили в пресс-службе.

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В свою очередь, следственные органы начали проверку в рамках ранее возбуждённого уголовного дела о самоуправстве. «В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, произошедшего с 59-летней женщиной. При подтверждении фактов, озвученных в СМИ, и в случае наличия в действиях коллекторов признаков какого-либо преступления, этим фактам будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам юристов, женщина прошла медицинское освидетельствование, и они намерены обратиться в суд с исковым заявлением и отсудить у обидчиков 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщает «Наша газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандалы, связанные с деятельностью коллекторских фирм, возникают в Свердловской области с начала 2016 года. Причём сотрудники коллекторских организаций не чураются выбивать долги не только у пенсионерок, но и у беременных женщин и даже детей.

Так, в Екатеринбурге в начале весны было возбуждено уголовное дело о самоуправстве коллекторов, которые пытались проникнуть в жилище «должников», в котором в тот момент находился только несовершеннолетний ребёнок. Коллекторы угрожали ему, потом перерезали провода и сломали дверной замок. В итоге разблокировать дверь впоследствии удалось только группе спасателей.

А в конце мая угрозам и преследованиям со стороны коллекторов подверглась беременная женщина — жительница села Новоисетское. В долг брал её сожитель, но требовать долги коллекторы пришли почему-то с неё. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Также в начале года инцидент, связанный с деятельностью коллекторов, произошёл в Качканаре. В середине февраля представившись сотрудниками «Почты России» двое мужчин, выманили из квартиры хозяина жилища и избили его. При этом долг, который числился за гражданином, составлял одну тысячу рублей. Но и этого показалось мало «рэкетирам в законе», после того как они избили мужчину, они обстреляли окно его квартиры, где в тот момент находилась 86-летняя женщина-инвалид и спал двухлетний мальчик.

Напомним, что в текущем году, по данным прокуратуры, в Екатеринбурге возбуждено 39 уголовных дел по фактам незаконных действий сотрудников коллекторских агентств.