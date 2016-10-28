Вашингтон, 28 октября, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Китайская разведка похитила данные о секретных планах Пентагона, касающихся возможного военного конфликта с КНР. Об этом сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на документ комиссии Конгресса США по вопросам экономики и безопасности в американо-китайских отношениях.

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Издание утверждает, что в его распоряжении оказался проект итогового отчёта комиссии за 2016 год, окончательный вариант которого должен быть представлен в середине ноября. В этом документе указывается, что сотрудники разведслужб Китая неоднократно внедрялись в структуры, отвечающие за национальную безопасность США. Их целями стали, в частности ФБР и Тихоокеанское командование США (USPACOM).

Отмечается, что наиболее серьёзным эпизодом стала кража секретных данных контрактным сотрудником USPACOM Бенджамином Пирсом Бишопом, который затем передал их гражданке Китая. Среди переданных им сведений были планы Пентагона по развёртыванию ядерного оружия и разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, а также секретный доклад по стратегии в отношении Китая.

В документе также отмечается, что именно Китай стоит за многими случаями кибератак на важнейшие объекты США в дипломатической, экономической и военно-промышленной сферах.