Пекин, 28 октября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту КНР. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте китайского Центробанка, на 28 октября паритетный курс юаня к американскому доллару составляет 6,7858. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту сразу на 122 базисных пункта.

David Dennis Китайский юань

Власти КНР отмечают, что временные колебания национальной валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников из Министерства финансов КНР, ослабление юаня является временным явлением, и, вероятнее всего, уже к началу ноября юань «отыграет» свои базисные пункты.

Китайские финансисты полагают, что резкое ослабление национальной валюты КНР, зафиксированное во второй половине октября, вызвано внешними факторами. В частности, резкое удешевление юаня могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

По мнению зарубежных аналитиков, в ближайшем будущем Народный банк Китая может отказаться от контроля за обменным курсом, что может привести к резкому ослаблению национальной валюты КНР, что в свою очередь, вызовет шок на финансовых рынках.

Ряд экспертов полагает, что неконтролируемая девальвация юаня может вызвать кризис, подобный экономическому кризису 2008 г. Их оппоненты полагают, что протекающие процессы полностью контролируются властями КНР и выгодны дня Китая. По мнению аналитиков, снижение стоимости юаня положительно сказывается на увеличении объема внешней торговли КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, паритетный курс юаня к доллару США вновь продолжает снижаться. По состоянию на 27 октября юань подешевел на 31 базисный пункт. Народный банк Китая понизил курс национальной валюты КНР до отметки 6,7736 юаня за доллар США.