Чжухай, Китай, 28 октября, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, посетители 11-го Ежегодного авиашоу в Чжухае смогут впервые лично осмотреть самый современный боевой вертолет, стоящий на вооружении ВВС НОАК. Новая модификация вертолета, принятого на вооружение в 2011 г., была разработана в конце 2014 г.

chiphell.com СAIC WZ-10

Z-10K стал первым вертолетом, где экипаж размещен тандемом. Безопасность пилотов обеспечивает бронированная кабина и корпус вертолета. Благодаря применению технологий «стелс», вертолет практически «незаметен» для потенциального противника, пишет «Сина синьвэнь».

Разработкой ударного вертолета занималось ОКБ им. Камова. По неподтвержденным данным, заказ на создание нового ударного вертолета поступил со стороны правительства КНР еще в 1995 г.

Вертолет способен развивать скорость до 300 км/ч и подниматься на высоту до 6400 метров. Боевая нагрузка составляет около 1500 кг. Z-10K способен нести ракеты классов воздух-земля и воздух-воздух.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские СМИ, ссылаясь на анонимный источник в оборонном ведомстве КНР, сообщают о массовом переоснащении соединений ВВС НОАК новыми ударными вертолетами СAIC WZ-10.