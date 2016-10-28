Археологи обнаружили настоящую поверхность гробницы Иисуса Христа
Иерусалим, 28 октября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Археологи заявили, что им удалось «докопаться» до исторической поверхности места погребения Иисуса Христа, сообщает National Geographic 28 октября.
По словам руководителя группы ученых Фредрика Хиберта, после снятия мраморной плиты с Гроба Господня, установленной в XVI веке, была обнаружена вторая плита, предварительно датированная XII веком, а также другие наслоения, после чего, наконец, археологи обнаружили известняк, оригинальную поверхность, на которую, по преданию, было положено тело Христа.
Прихожане смогут увидеть поверхность гробницы после окончания реставрации часовни, в предстоящую Пасху — для этого в мраморных плитах, закрывающих поверхность, будет оставлено небольшое прямоугольное окно.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября археологи впервые в истории сняли мраморную плиту, установленную в Кувуклии, часовне над Гробом Господним. Ученым удалось исследовать гробницу благодаря реставрации, которая ведется в иерусалимском храме Воскресения Христова, возведенном в IV веке матерью императора Константина Еленой Равноапостольной.