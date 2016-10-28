Иерусалим, 28 октября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Археологи заявили, что им удалось «докопаться» до исторической поверхности места погребения Иисуса Христа, сообщает National Geographic 28 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

По словам руководителя группы ученых Фредрика Хиберта, после снятия мраморной плиты с Гроба Господня, установленной в XVI веке, была обнаружена вторая плита, предварительно датированная XII веком, а также другие наслоения, после чего, наконец, археологи обнаружили известняк, оригинальную поверхность, на которую, по преданию, было положено тело Христа.

Прихожане смогут увидеть поверхность гробницы после окончания реставрации часовни, в предстоящую Пасху — для этого в мраморных плитах, закрывающих поверхность, будет оставлено небольшое прямоугольное окно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября археологи впервые в истории сняли мраморную плиту, установленную в Кувуклии, часовне над Гробом Господним. Ученым удалось исследовать гробницу благодаря реставрации, которая ведется в иерусалимском храме Воскресения Христова, возведенном в IV веке матерью императора Константина Еленой Равноапостольной.