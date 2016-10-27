Москва, 28 октября, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Террористические организации были созданы не для того, чтобы с ними бороться. Всё примитивно и просто: они — инструмент. Об этом в эфире передачи «60 минут» на канале Россия 1 напомнил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь

«Мы в начале передачи спрашивали, зачем нужны террористические организации и как с ними бороться. США своими спецслужбами вместе с другими спецслужбами стран НАТО создавали террористические организации не для того, чтобы с ними бороться. Это инструмент: этот инструмент был в Афганистане, и он был очень эффективен. Потом была «Аль-Каида» (запрещённая в РФ террористическая организация), потом «Джабхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ террористическая организация), ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) — это всё инструмент, — уверен Франц Клинцевич. — В данном случае есть инструмент, который запущен в данном регионе, он предназначен только для того, чтобы лишить власти Асада, сменить эту власть и выстроить другие отношения. Всё просто и примитивно».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Сирии началась задолго до нашего участия.

«Террористов начали воспитывать, науськивать на Асада. Это до сих пор продолжается. Их можно «направить», а потом разберёмся, мол. Не получится!», — обозначил Путин.