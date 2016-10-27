Тирасполь, 28 октября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук утверждает, что намеченные на 11 декабря президентские выборы в республике могут быть сфальсифицированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Шевчук в своем «специальном» обращении к приднестровцам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Сегодня я вынужден говорить о попытках фальсификации предстоящих результатов народного волеизъявления. Именно так можно оценить действия председателя Центральной избирательной комиссии в сложившейся ситуации с принятием уточненных списков избирателей», — сказал глава государства.

По его словам, правительством «была проведена большая работа по уточнению списков избирателей», в результате было выявлено «большое количество неточностей». «Это около 50 тысяч лиц, то есть свыше 12% от общего числа избирателей», — утверждает Шевчук.

«Результаты работы согласно законодательству главы госадминистраций передали в Центральную избирательную комиссию, — продолжил президент. — Под разными предлогами представителям исполнительной власти отказывали в приеме документов. Отмечу, что до выборов осталось шесть недель. А сохранение ситуации с неопределенными голосами в 50 тысяч, по сути, может означать наличие признаков подготовки масштабных фальсификаций выборов».

Шевчук заявил, что «удивлен позицией руководства ЦИК, которая свидетельствует — Центризбирком не готов совместно с исполнительной властью обеспечивать честные и прозрачные выборы». «Такая позиция, по моему мнению, является неконструктивной и ведет к эскалации напряженности в обществе в канун важного политического события в Приднестровье в условиях международного непризнания», — добавил он.

«Напоминаю также, что попытки фальсифицировать выборы, равно как и другое нарушение действующего законодательства, является преступлением и карается в соответствии с законом», — подчеркнул глава государства.

«Как президент, я обязан поддерживать стабильность в стране и принять меры. В частности сегодня в адрес Дмитрия Олеговича Рогозина, спецпредставителя президента России по Приднестровью, Владимира Владимировича Путина, направлено официальное письмо. В нем я проинформировал о ситуации в Приднестровье и обратился с просьбой рассмотреть возможность о направлении в Приднестровье группы независимых экспертов, способных в данной ситуации оказать Центризбиркому методологическую помощь, а также направить общественных наблюдателей в целях повышения прозрачности избирательной кампании», — подвел итог Шевчук.