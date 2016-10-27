Копенгаген, 28 октября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Экспорт товаров, перевозимых датскими компаниями морем, сократился на 20% по сравнению с прошлым годом, это серьезнейшее падение с 2009-го года. Для сравнения: в разгар мирового финансового кризиса падение составляло 28%. Об этом сообщает датская газета The Copenhagen Post со ссылкой на данные Датской ассоциации судовладельцев.

Швартовка

«Изменения в мировой морской отрасли оказались существенными, нам бросают вызовы сразу с нескольких сторон», — отмечает глава Ассоциации Анне Стеффенсен.

«Мировая экономика развивается не так, как предполагалось. В отношении свободной торговли мы можем наблюдать политический скептицизм, при этом новые технологии не могут разрушить старые бизнес-модели. Развитие происходит быстро, но многие отрасли промышленности находятся в кризисе, так изменения происходят в самих основополагающих принципах», — считает она.

Серьезные проблемы в отрасли датские эксперты стали фиксировать в конце 2015-го года. Их связывают как с глобальными тенденциями — например, с замедлением темпов развития мировой торговли — так и с отраслевыми проблемами — с 2010-го года численность торгового флота в мире возросла на 50%, что привело к частичной загрузке кораблей и снижении цен на перевозки.

Анне Стеффенсен в текущей ситуации отметила единственную положительную тенденцию: в этом году количество судов, отправленных на металлолом, превышает число кораблей, заложенных на верфях по заказу коммерческих компаний.

Отметим, в структуре экспорта услуг Дании транспортные перевозки занимают лидирующую позицию. В процентном выражении морские грузовые перевозки — это половина всех транспортных услуг королевства. В целом, в «морской экономике» Дании занято порядка 100 тысяч человек.