Севастополь, 27 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Российский город федерального значения Севастополь возобновляет паромное сообщение с Турцией, которое было прервано около года назад. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает телеканал RT.

paromvaryag.com Паром «Варяг»

Около года назад паромное сообщение между Севастополем и Турцией было прервано из-за резкого обострения российско-турецких отношений, вызванного тем, что турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией.

После потепления российско-турецких отношений было принято решение восстановить паромное сообщение, которое осуществлялось между Севастополем и турецким городом Зонгулдак. Первый рейс запланирован на 28 октября.

Пресс-служба правительства Севастополя подчеркнула, что все необходимые документы уже оформлены, а маршрут экипажу парома «Варяг» хорошо известен.