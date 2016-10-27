Севастополь, 27 октября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. В Севастополе местные власти пока не знают, как перейти к новым правилам начисления платы за вывоз мусора. Ранее горожане оплачивали из расчета квадратных метров их жилья — чем больше квартира, тем выше сбор. Теперь же плата будет «подушевой» — сколько человек в квартире проживает, столько и оплачивают за вывоз мусора. Добавляет сложности и увеличение летом числа жителей за счет туристов, и как определить сколько потребителей, в правительстве Севастополя еще не придумали.

Мусорные контейнеры

Пока местные власти рассчитывают на сохранение городу некоторых положений переходного периода, чтобы за это время найти способ учета плательщиков услуг. При этом чиновники считают, что местный закон не сможет урегулировать подобные нюансы. Поэтому в Севастополе не планируют принимать специальный региональный закон об утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами, а намерены руководствоваться только нормами федерального законодательства.

О том, как в городе будет организована работа согласно новому федеральному закону, рассказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «В этом году Севастополь проведет конкурсную процедуру и определит регионального оператора по вывозу мусора. Моя позиция в том, что если региональный оператор вывозит, управляющие компании — ГУПы либо частные компании обеспечивают санитарную уборку, а муниципальные округа и департамент городского хозяйства обеспечивают соответствующий контроль», — заявил глава Севастополя.

Правительство города разработало территориальную схему обращения с отходами, а к 1 января проведет конкурс по выбору регионального оператора.

Севастополь производит сотни тысяч тонн мусора

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства, Севастополь в среднем утилизирует около 3 тысяч кубометров мусора в день. 60% общегородского мусора образовывает жилой фонд, остальное — частный сектор и субъекты хозяйственной деятельности.

Для того, чтобы выяснить насколько больше мусора производит город в туристический сезон, горхоз провел замеры накопления ТБО в течение четырех сезонов у разных мусорообразователей. В итоге городские власти решили, что летом 2017 года необходимо вдвое увеличить количество контейнеров — вдобавок к готовой схеме размещения отходов. Результаты исследования также учтены в усредненной норме накопления, которая используется для расчетов.

В пик сезона население Севастополя увеличивается до миллиона человек

«Никакой статистики проживающих сейчас нет, и где эти сведения брать, мы уверенно сказать не можем. Квартиры сдаются, сколько там проживает людей — не известно, причем сдают квартиры на краткосрочное время. Может оказаться, что в течение месяца число проживающих в одной и той же квартире меняется от двух до 15 человек», — заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Снова спасет переходный период?

Понимая, что переходный период не может продолжаться вечно, в Севастополе все-таки рассчитывают, что правительство РФ сохранит некоторые положения переходного периода. Это поможет найти способ учета плательщиков услуг, полагают в правительстве. Кроме того, чиновники надеются на обмен опытом с другими южными городами.

«Мы пока не готовы к переходу на подушевой учет, потому что у нас нет статистики проживающих, и опереться не на что. Поэтому пока мы будем просить правительство РФ в переходный период оставить сбор как есть, с квадратного метра, потому что эта система налажена. Норма накопления сейчас усреднена по году, — объяснил Чибисов. — В 2017 году мы будем разрабатывать механизм, каким образом мы сможем учесть подушевой сбор за вывоз мусора, также принимая во внимание, что в летний период у нас увеличивается численность населения за счет отдыхающих».

«Мы не единственный курортный город в стране, который сталкивается с этой проблемой. Мы будем изучать практику других городов — как будут переходить Сочи, Геленджик, которые в туристический сезон живут в том же режиме, как и Севастополь».

Севастополю нужен свой региональный закон о вывозе мусора

Севастополю нужен местный закон об утилизации мусора, в котором будут учтены особенности города, уверен заместитель председателя общественного совета при департаменте городского хозяйства Александр Колмогоров.

«Я считаю, что закон нужен, потому что порядок должен определять законодатель. При условии сезонности, когда население города увеличивается на 1/5 часть — с кого мы будем брать? Региональный оператор рассчитает условно на 400 тыс. жителей, а когда летом приедет 600−700 тысяч, то просто-напросто денег не будет для вывоза объема того мусора, которые они производят. Здесь, в Крыму, своя особенность, я считаю, это должно быть региональным законом каким-то образом увязано, чтобы были прописаны параметры», — сказал Колмогоров.

Правительство города не разрабатывает специальный закон

Правительство Севастополя не планирует принимать специальный региональный закон об утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами и намерено руководствоваться только нормами федерального закона.

«Мы не разрабатываем отдельный региональный закон, депутаты тоже не готовят свой законопроект. Нет таких обязательств принимать субъектом закон. Это все регулируется федеральным законодательством, — подчеркнул и.о. главы департамента городского хозяйства Чибисов. — У нас федеральный закон регламентирует переход с квадратных метров к подушевому сбору за вывоз мусора. Невозможно региональным законом отменить норму федерального, который всегда имеет главенствующую роль».

Между тем, о необходимости принятия законов в субъектах заявил экс-глава кремлевской администрации, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«К 1 января 2017 года в каждом регионе должны быть приняты (а в ряде регионов уже приняты) законы об утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами. Регионы начнут нести за это ответственность», — сказал он 18 октября в интервью «Комсомольской правде».

Добавим, что в этом году на вывоз мусора в бюждете Севастополя было предусмотрено 67 млн рублей, а на санитарную уборку — 167 млн рублей. Департамент горхоза надеется на плановое увеличение денежных средств в 2017 году. «Цифры следующего года пока неизвестны. Мы подали свои предложения в Минфин — с увеличением на 15−30% в зависимости от видов услуг», — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГУП «Благоустройство» Евгений Романенко.